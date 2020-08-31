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Tarsus Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

MERSİN HABERLERİ  | 31.08.2020 13:43 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi ekipleri, ilçenin 3 ayrı noktasında ve semt pazarlarının girişlerine yerleştirilen stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.Tarsus Belediyesi, 12 Mart’tan itibaren korona virüs ile mücadele konusunda tedbiri elden bırakmadan salgına karşı açtığı savaşı sürdürüyor.

Tarsus Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

Tarsus Belediyesi ekipleri, ilçenin 3 ayrı noktasında ve semt pazarlarının girişlerine yerleştirilen stantlarda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor.
Tarsus Belediyesi, 12 Mart’tan itibaren korona virüs ile mücadele konusunda tedbiri elden bırakmadan salgına karşı açtığı savaşı sürdürüyor. Normalleşme çağrılarının yapıldığı günlerde dahi, ısrarla tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini savunarak, vatandaşlara maske takmaları ve temastan kaçınmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, pandemi sürecinin en az hasarla atlatılabilmesi için gereken tüm adımları atıyor. Korona virüse karşı kamu kurumlarını, iş yerlerini, bulaş riski taşıyan evleri ve karantinada bulunan alanların dezenfeksiyon işlemlerinin ara vermeden yapılmasını sağlayan Bozdoğan, vatandaşların hem kendilerini hem de toplumu korumaları adına maske kullanım alışkanlığı kazanmaları için kaymakamlık karşısında bulunan meydanda, yarenlik alanı girişinde ve Kültür Park önünde kurdurduğu stantlarda ücretsiz maske dağıttırıyor.
Kurulan stantlardan ücretsiz maske edinen vatandaşların ellerini dezenfekte etmelerini sağlayan Bozdoğan, bu alışkanlığı devam ettirmenin önemine vurgu yaparak, "Belediye olarak tüm imkanlarımızı salgına karşı seferber ettik. Bizim vatandaşlardan istediğimiz dışarı çıkarken mutlaka maske kullanmaları ve ellerini dezenfekte etmeleridir. Maske edinmekte güçlük çeken vatandaşlarımız ücretsiz maskeleri stantlarımızın bulunduğu noktalardan temin edebilirler" dedi.
Öte yandan belediye ekipleri 153 alo belediye hattına ve belediyenin web sitesi üzerinden gelen maske taleplerine de cevap veriyor.

Tarsus Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz maske

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