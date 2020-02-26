Tarsus ve Erdemli’de öğrencilere motivasyon eğitimi verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri Tarsus ve Erdemli şubelerinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, “Mutluluğa Koşullanma: Ders Çalışma ve Motivasyon Eğitimi” verildi. Eğitimlerin ardından öğrencilere konser ve tiyatro gösterisi sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde merkezle birlikte 8 şubede toplam 4 bin 200 öğrenciye hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, sosyal aktivitelerle de motivasyon kazanıyor. Bu çerçevede, Tarsus ve Erdemli şubelerinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere, Psikolog Mustafa Tepretmez tarafından “Mutluluğa Koşullanma: Ders Çalışma ve Motivasyon Eğitimi” verildi.

“Olumsuz düşüncelerin peşinden koşmayın”

Gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilerin sınavlara yüksek motivasyonla girmesi amaçlanıyor. Motivasyonun önündeki engelleri kaldırmak gerektiğini ifade eden Psikolog Mustafa Tepretmez, bir öğrenci için motivasyonun önündeki engelleri ‘çalışmaya başlayamamak, çalışmayı sevmemek ve başka şeyler yapmayı istemek’ olarak sıraladı. Motivasyon kazanmak için kişinin çaba göstermesi gerektiğini dile getiren Tepretmez, öğrencilere konuşarak kendilerini iyi hissedebileceklerini belirtirken, olumsuz düşüncelerin peşinden koşmamalarını önerdi.