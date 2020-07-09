YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta 567 polisle her noktada uygulama

Tarsus’ta 567 polisle her noktada uygulama

MERSİN HABERLERİ  | 09.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis, asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla şehrin her noktasında uygulama yaptı.Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir’in bizzat katıldığı uygulamada 32 noktada 567 polis görev aldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis, asayiş olayları ve trafik kazalarını önlemek amacıyla şehrin her noktasında uygulama yaptı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir’in bizzat katıldığı uygulamada 32 noktada 567 polis görev aldı. Tarsus’un 26’sı sabit, 6’sı seyir halindeki 32 ayrı noktada uygulama yapan ekipler, araçlarda da titiz bir şekilde incelemelerde bulunarak kimlik kontrolleri yaptı. Uygulaması sırasında, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Uyuşturucu ile Mücadele, Terörle Mücadele Amirliklerinde görevli ekipler yaklaşık 2.5 saat kontrol yaptı.
Ekipler drone destekli uygulama sırasında maske takmayanları maske takmaları konusunda uyardı. Motosikletli ekipler ise hemen hemen her sokağa girip uygulama yaptı.
Uygulamada 31 yabancı ile 3 bin 672 şahsın sorgulaması yapıldığı, 740 araç kontrolü gerçekleşirildi. 18 araca 15 bin 696 idari trafik ceza tutanağı tutulduğu uygulamada, 1 araç trafikten men edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Mersin Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:23
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:10
Yatsı
21:45

Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Mutlu Eczanesi
Akdeniz
Tülin Eczanesi
Akdeniz
Yenimahalle Eczanesi
Akdeniz
Cemre Eczanesi
Mezitli
Sena Eczanesi
Mezitli
Ayfer Eczanesi
Toroslar
Kısmet Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Karara kızdı vatandaşlıktan çıkma kararı aldı

Karara kızdı vatandaşlıktan çıkma kararı aldı

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.