YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta bin aileye yardım

Tarsus’ta bin aileye yardım

MERSİN HABERLERİ  | 21.05.2020 10:20 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kızılay 3 günde, 120 gönüllü ile bin aileye yardım kolisi dağıttı.Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Türk Kızılayı Tarsus Şube Başkanı Abdürrahim Gümüş ve Başkan Yardımcısı Sacid Meltem’i ziyaret ederek korona virüs salgını sürecinde Tarsus genelinde yapılan yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.120 gönüllü ile son 3 günde bin aileye yardım kolisi dağıttıklarını belirten Gümüş, ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli şekilde yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.Kaymakam Otcu, Kızılay’a ve gönüllülere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Tarsus’ta bin aileye yardım

Mersin’in Tarsus ilçesinde Kızılay 3 günde, 120 gönüllü ile bin aileye yardım kolisi dağıttı.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Türk Kızılayı Tarsus Şube Başkanı Abdürrahim Gümüş ve Başkan Yardımcısı Sacid Meltem’i ziyaret ederek korona virüs salgını sürecinde Tarsus genelinde yapılan yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.
120 gönüllü ile son 3 günde bin aileye yardım kolisi dağıttıklarını belirten Gümüş, ihtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile koordineli şekilde yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.
Kaymakam Otcu, Kızılay’a ve gönüllülere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Tarsus’ta bin aileye yardım

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?' Karantinada kutlama! 'Pastadaki kim?'
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

İstanbul'da berber ve kuaförler gece 02.30'a kadar mesai yaptı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı 1 yaralı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da, dükkan ve evde çıkan yangın hasara neden oldu

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:45
Sabah
05:22
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:54
Yatsı
21:25

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Ahu Eczanesi
Merkez
Asuman Eczanesi
Merkez
Burcu Tüz Eczanesi
Merkez
Çağla Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Deren Eczanesi
Merkez
İşcan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit getirildi

Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit getirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mersin'de İki İlçenin Tank Çekişmesi Büyüyor

Mersin'de İki İlçenin Tank Çekişmesi Büyüyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.