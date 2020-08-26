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Tarsus’ta bozuk yolların asfaltlama çalışmaları başladı

MERSİN HABERLERİ  | 26.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, gerçekleştirdiği asfalt ihalesinin ardından bu yıl yapılmasını planladığı bozuk yolların asfaltlama çalışmasına başladı.Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından açılan asfalt ihalesinin sonuçlanmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler, ilçe merkezindeki bozuk ve deforme olan yollar başta olmak üzere kırsal mahallelerin iç yollarının bakım ve onarımını gerçekleştirecek.

Mersin’in Tarsus ilçe Belediyesi, gerçekleştirdiği asfalt ihalesinin ardından bu yıl yapılmasını planladığı bozuk yolların asfaltlama çalışmasına başladı.
Tarsus Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından açılan asfalt ihalesinin sonuçlanmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler, ilçe merkezindeki bozuk ve deforme olan yollar başta olmak üzere kırsal mahallelerin iç yollarının bakım ve onarımını gerçekleştirecek. Olukkoyağı Mahallesi’nde start verilen asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yolları asfaltlayarak vatandaşlara daha rahat bir ulaşım sağlayıp, daha konforlu, modern ve güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Tarsus’ta bozuk yolların asfaltlama çalışmaları başladı

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