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Tarsus’ta ’Erken teşhis, hayat kurtarır’ etkinliği

15.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, ’Sağlıklı kadın, sağlıklı toplum’ projesi çerçevesinde kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

Tarsus’ta ’Erken teşhis, hayat kurtarır’ etkinliği

Bu kapsamda kadınların, kadın hastalıklarına karşı farkındalığını artırmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Karageçit mevkiinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Kadının Sözü Derneği üyelerine ve Güner Yüksek Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi kursiyerlerine, Dr. Füsun Kaleli tarafından kadın kanserlerinin riskleri, tanımları ve önlemleri anlatıldı.

’Erken teşhis, hayat kurtarır’ mottosu ile düzenlenen etkinlikte, Tarsus Belediyesi Kreş Müdürü Doktor Füsun Kaleli’nin anlatımı ile ’kadın hastalıkları, kadın kanserleri ve menopoz dönemi’ hakkında farkındalık artırıcı bilgilendirme yapıldı. Kadın sağlığı etkinliği ile kadınların sağlık hizmet sunucularından etkin yararlanmalarını ve doğru bilgilere erişimini sağlamak hedeflendi. Ayrıca kadınların koruyucu sağlık bilgilerini geliştirmek, sağlık ve kamu hizmet taleplerini arttırmak, günlük hayatta uyguladıkları riskli sağlık davranışlarının yerine doğru sağlık davranışları geliştirmek, aile ve toplum içindeki konumlarını iyileştirmek, ailelerin sağlık bilincini yükseltmek ve yaşam kalitesini geliştirmek amaçlandı.

Kadınlar etkinlik ile hem doğanın tadını çıkardı hem de bilinçlendirildi. Etkinlik için Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkür eden katılımcılar, ”Başkanımızın doktor olması vesilesiyle sağlık konusunda bu tarz farkındalık arttırıcı eğitimlere verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Bizler belediyemizin bu tür hizmetleri ile adeta hayata bağlanıyor, keyifli vakit geçiriyoruz" dediler.

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