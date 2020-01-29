YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Tarsus’ta fırınlar denetlendi

Tarsus’ta fırınlar denetlendi

MERSİN HABERLERİ  | 29.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde halk sağlığını korumak, gözetmek ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini sağlamak amacıyla somun ekmek ve pide pişirim fırınları denetimi yapıldı.Ekiplerce ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili yönetmelik ve diğer mevzuatlar doğrultusunda taşıması gereken tüm şartlar yerinde incelendi.

Tarsus’ta fırınlar denetlendi

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde halk sağlığını korumak, gözetmek ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini sağlamak amacıyla somun ekmek ve pide pişirim fırınları denetimi yapıldı.
Ekiplerce ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili yönetmelik ve diğer mevzuatlar doğrultusunda taşıması gereken tüm şartlar yerinde incelendi. Yapılan denetimlerde ayrıca el yıkama alışkanlığının doğru kazanılması ve sürekli uygulanmasının önemi konusunda bilgilendirme yapılarak, el yıkama konusunda lavabolara talimat asıldı. Denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı başta olmak üzere gerekli izinler, işletmelerin fiziki durumu, çalışma alanlarının temizliği, ürünlerle ilgili saklama koşulları, pide ve somun ekmek gramajları ve çalışan personellerle ilgili uyulması gereken hijyen kuralları kontrol edildi.
Denetimlerde 43 adet işletme denetlenirken, tespit edilen eksiklikler konusunda mevzuat hükümlerine göre yasal işlem başlatılıp, tüm işletme sahiplerine halka daha kaliteli ve sağlıklı ürünlerin sunulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tarsus’ta fırınlar denetlendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sahte rapor çetesi çökertildi

Sahte rapor çetesi çökertildi

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Doğan: "Sosyal prolerimizi daha da artırarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Mersin Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:17
Sabah
07:40
Öğle
12:59
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Cevheroğlu Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Nihan Eczanesi
Merkez
Ömer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Seçer: “Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal”

Seçer: “Sorun yumağı haline gelmiş bir alanda bayram kutlamak abesle iştigal”

Başkan Yılmaz, yaylalarda kar mesaisi yaptı

Başkan Yılmaz, yaylalarda kar mesaisi yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.