Tarsus’ta fırınlar denetlendi

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde halk sağlığını korumak, gözetmek ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini sağlamak amacıyla somun ekmek ve pide pişirim fırınları denetimi yapıldı.

Ekiplerce ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili yönetmelik ve diğer mevzuatlar doğrultusunda taşıması gereken tüm şartlar yerinde incelendi. Yapılan denetimlerde ayrıca el yıkama alışkanlığının doğru kazanılması ve sürekli uygulanmasının önemi konusunda bilgilendirme yapılarak, el yıkama konusunda lavabolara talimat asıldı. Denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı başta olmak üzere gerekli izinler, işletmelerin fiziki durumu, çalışma alanlarının temizliği, ürünlerle ilgili saklama koşulları, pide ve somun ekmek gramajları ve çalışan personellerle ilgili uyulması gereken hijyen kuralları kontrol edildi.

Denetimlerde 43 adet işletme denetlenirken, tespit edilen eksiklikler konusunda mevzuat hükümlerine göre yasal işlem başlatılıp, tüm işletme sahiplerine halka daha kaliteli ve sağlıklı ürünlerin sunulması konusunda bilgilendirme yapıldı.



