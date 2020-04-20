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Tarsus’ta fırınlar denetlendi

MERSİN HABERLERİ  | 20.04.2020 13:50 | Son Güncelleme

Tarsus Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağında, tüm ekmek fırınlarında denetim gerçekleştirdi.Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak, gözetmek ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini sağlamak amacıyla Tarsus Kaymakamlığı komisyon kararı uyarınca ilçe genelinde 18-19 Nisan tarihlerindeki sokağı çıkma yasağı süresince Tarsus Belediyesi ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tüm fırın ve unlu mamul ruhsatlı işletmelerde denetimler yapıldı.

Tarsus Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağında, tüm ekmek fırınlarında denetim gerçekleştirdi.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak, gözetmek ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerini temin etmelerini sağlamak amacıyla Tarsus Kaymakamlığı komisyon kararı uyarınca ilçe genelinde 18-19 Nisan tarihlerindeki sokağı çıkma yasağı süresince Tarsus Belediyesi ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tüm fırın ve unlu mamul ruhsatlı işletmelerde denetimler yapıldı. Ekipler tarafından toplam 83 işletmede yapılan denetim neticesinde başta faaliyet konusu olmak üzere üretim ve hijyen koşulları incelendi. Denetimlerde ayrıca dağıtım ekipleri, servis araçları ve dağıtım için gerekli izinler kontrol edildi.

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