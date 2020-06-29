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Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı

MERSİN HABERLERİ  | 29.06.2020 15:04 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Saydam Caddesi, Cumhuriyet Lisesi yakınında Halil A’nın kullandığı 01 MA ...

Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Saydam Caddesi, Cumhuriyet Lisesi yakınında Halil A’nın kullandığı 01 MA ... plakalı salatalık yüklü kamyonet ile Cenk A. idaresindeki 33 NP ... plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak yoldan geçen Ufuk S.’nin üzerine devrildi.
Yapılan ihbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ufuk S. hafif sıyrıklarla yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Halil H.A. adlı kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı

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