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Tarsus’tan İstanbul’a TUBİTAK projesi için 1 milyon tohum

08.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Tarsus Belediyesinin ‘Tohum Gen Bankasına’ kazandırdığı Tarsus nohudu, Kunduru buğdayı ve kara küncü tohumlarından 1 milyon adedi İstanbul Ataşehir’deki Kadriye Faik Koparan İlkokulu öğrencilerinin TÜBİTAK projesinde kullanılmak üzere proje koordinasyon merkezine gönderilecek.Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ata Tohumu Projesi ülke genelinde ilgi görmeye devam ediyor.

Tarsus Belediyesinin ‘Tohum Gen Bankasına’ kazandırdığı Tarsus nohudu, Kunduru buğdayı ve kara küncü tohumlarından 1 milyon adedi İstanbul Ataşehir’deki Kadriye Faik Koparan İlkokulu öğrencilerinin TÜBİTAK projesinde kullanılmak üzere proje koordinasyon merkezine gönderilecek.
Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ata Tohumu Projesi ülke genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın girişimleriyle oluşturulan Gen Bankasında korunan tohumların sayısı 250 milyon adede ulaştı. Evladiyelik tohumlar, ekim dikim dönemleri öncesinde yöre köylülerine ve talep edilmesi durumunda kamu kurumlarına ulaştırılıyor.
Gen Bankasında bulunan Tarsus’a özgü tohumlar, bu kez de İstanbul’da Kadriye Faik Koparan İlkokulunca hazırlanan TÜBİTAK projesi kapsamında, öğrencilerin minik elleri aracılığıyla toprakla buluşacak. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde yürütülen proje kapsamında okul öncesi öğrencilerine çevre ve doğa bilinci aşılanması hedefleniyor. Proje kapsamında kullanılacak özgün tohumları Tarsus Belediyesi gönderecek.
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, İstanbul Ataşehir’de eğitim ve öğretimini sürdüren Kadriye Faik Koparan İlkokulu öğrencilerinin destek taleplerini olumlu karşıladıklarını belirtti. Bozdoğan, “Yerli tohumların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla başlattığımız Miras Projesi kapsamında evladiyelik ata tohumlarını kentimizde kırsal mahallelerde halkımıza dağıtmayı sürdürüyoruz. Bölgemizde üretilen her ürün organik hale gelip aslına dönene kadar bu çalışmayı sürdüreceğiz. Zehirsiz mutfaklar oluşturmak ve halkımızın organik ürünler tüketerek daha sağlıklı beslenmesini sağlamak adına belediyemize kazandırdığımız Gen Bankasında bulunan ata tohumlarına yönelik ilgi artışı bizleri mutlu ederek gelecek için umutlandırıyor. İstanbul Ataşehir’deki Kadriye Faik Koparan İlkokulu öğrencilerinin TÜBİTAK projelerinde kullanmak üzere belediyemizden istedikleri destek kapsamında 1 milyon adet ata tohumunu kendilerine en kısa zamanda ulaştıracağız. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında ve proje kapsamında yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

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