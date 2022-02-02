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  4. Tartışma yaratan transferde yeni gelişme! Beşiktaş Gedson'u KAP'a bildirdi

Tartışma yaratan transferde yeni gelişme! Beşiktaş Gedson'u KAP'a bildirdi

02.02.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Tartışma yaratan transferde yeni gelişme! Beşiktaş Gedson'u KAP'a bildirdi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır.”

RİZESPOR'A KİRALANACAK

Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken yabancı kontenjanı bulunduğu için Rizespor ile yapılan görüşmeler sonucunda bu oyuncu Rizespor'a kiralandı.

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ÇAYKUR RİZESPOR'DAN İLK AÇIKLAMA

Karadeniz ekibinin yönetici Selim Selimoğlu ve Gedson Fernandes, Portekiz yolcuğu dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Selim Selimoğlu, "Değerli Rizesporlular! Hepinizin heyecanla beklediği Gedson Fernandes transferini şu anda Barselona Havalimanında atacağımız imzayla birlikte yapmış bulunuyoruz. Gedson Fernandes ligin ikinci yarısında takımımızın formasını giyecek. Umarım takımımız için hayırlı bir transfer olur" dedi.

Gedson Fernandes ise "Herkese merhaba! Geliyorum. Umarım birlikte güzel zaman geçiririz. Yakında görüşme üzere." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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