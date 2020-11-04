YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Tartıştığı babasını öldüren oğul tutuklandı

Tartıştığı babasını öldüren oğul tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 04.11.2020 11:46 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde tartıştığı babasını silahla vurarak ölümüne neden olan oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, 30 Ekim Cuma günü Ereğli ilçesi Alhan Mahallesinde meydana geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde tartıştığı babasını silahla vurarak ölümüne neden olan oğul çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 30 Ekim Cuma günü Ereğli ilçesi Alhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri, K.K.’nin (64) silahla yaralandığı ikametine gitti. Yaralı K.K., sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ereğli Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede ve ikamette yapılan incelemeler sonrasında olayın şüphelisi oğul T.K. (22) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden T.K.’nin olayda kullandığı suç aleti de ele geçirildi. Olayda kullanıldığı düşünülen silahla birlikte toplam 3 tabanca ve kısa namlulu av tüfeğine el konuldu. Sorgulamanın ardından adliyeye çıkartılan T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya’da yerli tohuma önem
Malatya’da yerli tohuma önem
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Çameli’den İzmir’e yardım eli
Çameli’den İzmir’e yardım eli
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor

Konya Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
12:39
İkindi
15:30
Akşam
17:56
Yatsı
19:13

Konya Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Cadde Eczanesi
Karatay
Kule Eczanesi
Selcuklu
Mete Eczanesi
Selcuklu
Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Özkan Eczanesi
Selcuklu
Saraç Eczanesi
Selcuklu
Yusuf Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, altyapı tesislerini ziyaret etti
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, altyapı tesislerini ziyaret etti
Konya’da eroin ve esrar ele geçirildi
Konya’da eroin ve esrar ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.