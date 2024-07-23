Tarzı ve abartılı makyajı çok konuşuluyordu... MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli başörtüsü eleştirilerine yanıt verdi! "Kimseyi ilgilendirmez!"

MYNET- MasterChef All Star 2020-2021 sezonunda büyük başarılara imza atan Esra Tokelli, All Star kadrosuna ana kadrodan girmiş ve 2023 sezonun şampiyonu olmayı başarmıştı.

Abartılı makyajları ve kirpikleriyle her zaman adından söz ettiren MasterChef Esra yarışmaya bir kere makyajsız çıkmış ve o haliyle uzun süre konuşulmuştu.

Yarışmadaki halleri ve tarzıyla çok konuşulan Esra Tokelli, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. MasterChef Esra tarzı ve makyajı hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

"KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Esra Tokelli ''Ben hiçbir zaman çok iyi türban takıyorum. İslamiyeti çok iyi yaşıyorum demedim. O, Allah ile benim aramda. Kimseyi ilgilendirmez!'' diyerek hakkındaki eleştirilere sert çıktı.

"HAYAT HİKAYEMLE GÜNDEME GELMEK İSTEMEDİM"

Sadece annesinin vefatından kısa bir süre söz ettiğini dile getiren Tokelli, "İki yıl önce annemi kaybettim ama onun dışında tamamen yemeklerimle gündeme gelmek istedim. Hayatımda yaptığım en doğru hareket MasterChef'e katılmak oldu" şeklinde konuştu.

ŞEFLERİ DEĞERLENDİRDİ

Fenomen yarışmanın jüri üyeleri hakkında yöneltilen soruyu cevaplayan Esra Tokelli, "Danilo Şef eğlence için yaşıyor, stüdyoda patenle gezip herkese neşe veren kişi. Mehmet Şef disiplinli ve sert karakterli. Somer Şef ise babacan ve herkese abilik yapan kişi" ifadelerini kullandı.