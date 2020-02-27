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Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

MERSİN HABERLERİ  | 27.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bulunan ve inşasına cumhuriyetin ilanıyla başlanan Eski Mezitli İlkokulu’nun (Taş Mektep), 100 yıl sonra yeniden eğitime başlayacağı bildirildi.Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, restore edilen atıl haldeki tarihi Taş Mektep’te, Mersin Üniversitesi ile yapılan protokol ile sanatsal eğitim verilecek.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bulunan ve inşasına cumhuriyetin ilanıyla başlanan Eski Mezitli İlkokulu’nun (Taş Mektep), 100 yıl sonra yeniden eğitime başlayacağı bildirildi.
Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, restore edilen atıl haldeki tarihi Taş Mektep’te, Mersin Üniversitesi ile yapılan protokol ile sanatsal eğitim verilecek. Bölgeyi çekim alanı haline getirecek olan işbirliği, aynı zamanda Mezitli Kent Orkestrasının da kurulmasına öncülük edecek.
Taş Mektep’te ilk etapta Güneş Çocuk Korosu, Güneş Gençlik Korosu ve Güneş Yetişkin Korosu olmak üzere, yediden yetmişe farklı yaş gruplarını içine alan üç farklı çok sesli koro oluşturulacak İşbirliğinin en büyük sonuçlarından birisi de Mezitli Müzik Kütüphanesinin kurulması olacak. Bu kütüphane, müziği seven ve bu alanda çalışma yapmak isteyen herkes için büyük fayda sağlayacak. Kütüphanede opera, bale ve genel müzik kültürü ile ilgili basılmış olan ulusal tüm kitapların temini sağlanacak. Kütüphanenin dijital ses ve görsel arşiviyle de ülke çapında ses getirebilecek bir merkez konumuna gelmesi planlanıyor. Mersin konservatuarı, plak arşivini de buradan yararlanmak isteyen müzikseverler için açacak.
Müzik Bölümü ve Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin Taş Mektep binasında vereceği konserler, bölgenin sinerjisini artıracağı gibi çehresini de tamamen değiştirecek. Taş Mektep, bu konserlerle kentin sanat buluşmalarının en özel mekânlarından biri haline gelecek. Tarihi Taş Mektep’te sanatsal eğitimin yanında robotik kodlama eğitimi verilmesi yapılan protokolle karara bağlandı.
2 yıl içerisinde Kent Orkestrası kurulacak
Taş Mektep’i kültür, sanat ve turizm alanında Mezitli ilçesinde ve Mersin’de bir çekim alanı haline getirmek amacıyla gerçekleştirilen protokol, tarihi binada düzenlenen törenle imzalandı. Törene Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Ali Kaya, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Esma Kadızade Dumanlı, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Taşkıner Ketenci, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğretim elemanları ve konservatuvar öğrencileri katıldı.
Müzik dinletisinin ardından konuşan Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Taşkıner Ketenci, Mezitli’de her yaştan yüzlerce kişinin müzik eğitimi almasının yanında çok özel bir kent orkestrasının da kazandırılacağının altını çizdi.
"Kentimizi dünyaya sanatla tanıtmak istiyoruz"
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı da Mersin Üniversitesi’nin, eğitim ve öğretim misyonunun ötesinde, kenti canlı tutmak, kentin entelektüel birikimini arttırmak, Mersin’i daha yaşanır ve yaşayanların daha mutlu olmalarını sağlamak gibi bir misyon taşıdığını söyledi. Yağcı, “Kentin bütün kurumları ve STK’larıyla projeler ve işbirlikleri yaparak, kentin refahını arttırıcı ve Mersin denildiğinde akıllara hep güzel şeylerin geleceği çalışmalarla kentimizi tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu anlamda, 150 yıllık bir mazisi olan Mersin’de, 3000 - 4000 yıllık bir tarihe ev sahipliği yapmış Mezitli’nin, Cumhuriyetle yaşıt bu binasında, cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlere sanatsal ve eğitsel anlamda eğitimler verip, yetiştirme konusunda bizimle işbirliği yapan Mezitli Belediyesi’ne ve Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ediyorum” dedi.
"Bu küçük mekanda yankılanan ses dünyaya yayılacak"
Toplumda ses getirecek projelere imza atmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Harabe haldeki mekanı yok olmaktan kurtardık. Sonradan öğrendik k,i burasının ilk müdürü eşim Sembol Tarhan’ın dedesiymiş. Burayı isteyen çok kurum ve kuruluş oldu. Fakat biz en doğru kararın Mersin Üniversitesi ve Konservatuvarı ile gençlerimizi sanatsal yönde yetiştirecek bir işbirliği olduğunu düşündük. Bu küçük mekanda, Türkiye’de ve yurt dışında ses getirecek, örnek olacak çok büyük işlere imza atacağız. Bu işbirliğinden dolayı Mersin Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Mekan küçük ama çıkardığı sesin çok büyük olacağını biliyorum. Buradan çıkan ses sadece Esenbağlar’da değil, tüm Mersin’de, Türkiye’de ve hatta ileriki dönemde dünyadan yankılanır bir hale gelecek” diye konuştu.
Mezitli’de yaşanan büyümeye de dikkat çeken Tarhan, “Mezitlİ’de en hızlı nüfus artışı yaşanması bir tesadüf değil. Burada insanlar kendilerini daha mutlu hissediyorlar. Araştırdıkları zaman elbette tercihlerini Mezitli’den yana kullanıyorlar. Burada çok fazla sebep sayılabilir ama yaptığımız hizmetlerin yanında, kültür sanat, daha özgür sosyal yaşam, geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi doku bu sebeplerin başında geliyor. Bu protokolümüz bu büyümeyi daha da artıracaktır. Bugüne kadar inandığım projelere imza attım, bu projemize de son derece inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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