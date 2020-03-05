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Taş motoruyla ayağını keserek hayatını kaybeden şahıs defnedildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.03.2020 20:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde evinde tadilat yapmak isterken taş motoru ile ayağını keserek kan kaybından hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.Olay Mollafenari Mahallesi Erikdibi Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde evinde tadilat yapmak isterken taş motoru ile ayağını keserek kan kaybından hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.
Olay Mollafenari Mahallesi Erikdibi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde tadilat yapan Mesut Kabaca (70), taş motoru ile çalıştığı sırada ayağını kesti. Ayağında derin kesik olan Kabaca banyoya giderek kendisine tampon yapmaya çalıştı. Kan kaybından fenalaşan Kabaca, banyoda yere yığıldı. Bir süre sonra eve gelen eşi ise Kabaca’yı banyoda kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Kabaca’nın eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kabaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kabaca’nın cesedi, jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.
Yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edilen Kabaca’nın cenazesi Gebze Mollafenari Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile aile kabristanlığına defnedildi.

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