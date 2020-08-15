YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Taşan dere mahallenin tek ulaşımı olan köprüyü yıktı

Taşan dere mahallenin tek ulaşımı olan köprüyü yıktı

ARTVİN HABERLERİ  | 15.08.2020 09:47 | Son Güncelleme

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyü Suadiye mahallesinde ulaşımı sağlayan köprü, taşan dere nedeniyle yıkılınca mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.İlçenin Güreşen Köyü, Suadiye mahallesi sakinleri 10 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptıkları köprü son yaşanan sellerde derenin taşmasıyla yıkıldı.

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyü Suadiye mahallesinde ulaşımı sağlayan köprü, taşan dere nedeniyle yıkılınca mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.
İlçenin Güreşen Köyü, Suadiye mahallesi sakinleri 10 yıl önce kendi imkanlarıyla yaptıkları köprü son yaşanan sellerde derenin taşmasıyla yıkıldı. Ulaşımın sağlandığı tek köprünün yıkılmasıyla köylünün yol sevinci kursaklarında kaldı.
Bölge halkından Temel Tataroğlu, yaptığı açıklamada ”Mahallemize araç giremiyor. Kendi imkanlarımızla derenin üzerinden yaya ancak geçebiliyoruz. Hastamız olduğunda zor anlar yaşıyoruz. Köye ulaşımı sağlayan köprümüzü dere aldı. Yerine derme çarpma menfezler konuldu. Üzerinden korku içinde eve gidiyoruz, yağmurlu havada ise mahsur kalıyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Artvin Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:15
Öğle
12:22
İkindi
16:11
Akşam
19:19
Yatsı
20:50

Artvin Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Ozan Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Umut Eczanesi
Arhavi
Sağlık Eczanesi
Borcka
Halk Eczanesi
Hopa
Vatan Eczanesi
Hopa
Denız Eczanesi
Murgul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.