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Taşbaşı Mahallesi’ne kapsamlı dokunuş

ORDU HABERLERİ  | 16.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentin tarihi mahallelerinden birisi olan Taşbaşı’nda bakım, onarım çalışmalarının yanında dezenfekte uygulamaları gerçekleştiriliyor.Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen planlama doğrultusunda tüm ekipler bir mahalleye girerek sokaklarını özel solüsyonlarla yıkıyor, park ve bahçelerin bakım onarımını yapıyor ve ayrıca mahallede meydana gelen alt yapı ve üst yapı aksaklıklarını da gidermeye devam ediyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentin tarihi mahallelerinden birisi olan Taşbaşı’nda bakım, onarım çalışmalarının yanında dezenfekte uygulamaları gerçekleştiriliyor.
Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen planlama doğrultusunda tüm ekipler bir mahalleye girerek sokaklarını özel solüsyonlarla yıkıyor, park ve bahçelerin bakım onarımını yapıyor ve ayrıca mahallede meydana gelen alt yapı ve üst yapı aksaklıklarını da gidermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatıyla ekipler bu kapsamda, Ordu’nun tarihi mahallerinden biri olan Taşbaşı’nda ekipler, cadde ve sokaklarda süpürme ve köpüklü yıkama, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince park ve yeşil alanlarda ağaç budama, ot biçme, bakım onarım ve genel temizlik, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise parke tamirat çalışması yaptı.
Hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, gerçekleştirilen çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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