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Taşhan Kadın Üreticiler Pazarı açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 25.09.2020 15:23 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde bulunan 300 yıllık tarihi Taşhan, pazar kurmaları için kadın üreticilere tahsis edildi.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer törende yaptığı konuşmada, "300 yıllık bir tarihin içerisindeyiz.

Mersin’in Mut ilçesinde bulunan 300 yıllık tarihi Taşhan, pazar kurmaları için kadın üreticilere tahsis edildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer törende yaptığı konuşmada, "300 yıllık bir tarihin içerisindeyiz. Etkilenmemek mümkün değil gerçekten 300 yıl ayakta kalmış bir yapı ve her köşesi anılarla dolu. Böyle bir tarihi mekanda Mut’un eli nasırlı Toros dağlarının sert rüzgarlarında yoğrulmuş bütün zorluklara dirençli bütün meşakkatleri çeken yüreği sevgi dolu evlat sevgisi dolu özellikle bizim Türkmen kadınların yüreği ülke sevgisiyle doludur. Kurtuluş Savaşında bu bölgede düşmana karşı emperyalist güçlere karşı mücadeleyi başlatan da bu yörenin bu bölgenin Toros dağlarında yaşayan insanlarımızın mücadelesiyle başlamış. Bu mekandan kadın üreticilerimizin emeklerinin el ürünün göz nurunun alın terinin ekonomik değere dönüşmesi için bir ortamdır” dedi.
Konuşmaların ardından Taşhan Kadın Üreticiler Pazarı açılışı yapıldı.
Pazar yerinde sadece kadınlar kendi ürettikleri her türlü ürünü pazarlayabilecek.
Açılışa Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Türk Halk Müziği Sanatçısı Musa Eroğlu’da katıldı.
Açılıştan sonra Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda “Haydi gel köyümüze destek verelim" projesi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 aileye toplam bin 500 adet küçükbaş hayvan ve 1 yıllık yem ve aşı verildi.

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