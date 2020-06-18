YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Taşımalı eğitimle alakalı bilgilendirme yapıldı

Taşımalı eğitimle alakalı bilgilendirme yapıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.06.2020 12:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ile video konferans üzerinden taşımalı eğitimle alakalı bilgi verdi.Programda, Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde şuana kadar yapılan çalışmalar katılımcılar ile paylaşıldı.Daha sonra bakanlık yetkilileri, yeni süreçte taşımalı eğitim nezdinde yapılan çalışmalar ve düzenlemeler hakkında kurum personelini bilgilendirdi.Programa, Kahta ilçesinden Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Bayram ve birim personeli katıldı.

Taşımalı eğitimle alakalı bilgilendirme yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ile video konferans üzerinden taşımalı eğitimle alakalı bilgi verdi.
Programda, Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde şuana kadar yapılan çalışmalar katılımcılar ile paylaşıldı.
Daha sonra bakanlık yetkilileri, yeni süreçte taşımalı eğitim nezdinde yapılan çalışmalar ve düzenlemeler hakkında kurum personelini bilgilendirdi.
Programa, Kahta ilçesinden Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Bayram ve birim personeli katıldı.

Taşımalı eğitimle alakalı bilgilendirme yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Köy kahvesi programında 500 bin kişiye ulaşıldı

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:26
Akşam
19:58
Yatsı
21:38

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Başkent Eczanesi
Merkez
Kerem Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Hilal Eczanesi
Golbasi
Bakır Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Dolu yağışı bahçelere ve ekinlere zarar verdi

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.