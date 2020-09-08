YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Taşıt kiralama sektöründe kalite yükseltecek çalıştay, ATSO’da yapıldı

Taşıt kiralama sektöründe kalite yükseltecek çalıştay, ATSO’da yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.09.2020 10:40 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO), 46.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO), 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi ve sektörün talebi doğrultusunda araç kiralama iş kolunda çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmek ve sektöre belgeli çalışan kazandırmak amacıyla, ‘Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlık Çalıştayı’ gerçekleştirildi. ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bu çalışmalar önümüzdeki süreçte meyvelerini verecek, mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu tutulması ile sektördeki insan kaynağı kalite ve kapasitesi artacaktır” dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, rent a car sektöründe hizmet standartlarını yükseltebilmek için çalışmaları tüm hızıyla sürdüklerini kaydeden Başkan Çetin, “Araç kiralama sektörü, iletişimden teknik bilgiye uzanan geniş bir alanda farklı bir uzmanlaşma gerektirmektedir. Ancak sektörde halihazırda bir eğitim altyapısı bulunmadığı için, genel olarak otomotiv, finans ve sigorta gibi farklı sektörlerden transferler veya alaylı olarak yetişen kişiler ile çalışıldığını görüyoruz. Oysaki sektörde, sunulan hizmet kalitesi ve çalışanlar için belirli standartların olması gerektiği açıktır. Bu hedef doğrultusunda uygulamaya konan Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanacak olan ulusal yeterlilik çalışması, sektörde çalışma standartlarını belirleyerek, hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak olup, haksız rekabeti engelleyecektir” dedi.

Sektörde çalışanların temel kriterleri belirlendi
Bu kapsamda geniş katılımla ATSO’da bir çalıştay düzenlendiğini anlatan Çetin, “Meslek komitemizin de talebi ile ATSO’nun öncülüğünde ve sektörün de desteği ile ‘Araç Kiralama Danışmanı S4’ ulusal mesleki yeterliliklerin tespiti amacıyla odamızda sektörün önde gelen temsilcilerin katılımı ile çalıştayımızın ilk aşaması başarılı şekilde gerçekleştirildi. Burada çalışanların temel kriterleri belirlendi. Böylece sektörde çalışanların sahip olması gereken nitelikler ortaya konmuş oldu. Bu çalışmalar önümüzdeki süreçte meyvelerini verecek, mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu tutulması ile sektördeki insan kaynağı kalite ve kapasitesi artacaktır” diye konuştu.
Davut Çetin, Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4 ulusal mesleki yeterlilik hazırlık çalışmasının tamamlanması ve yayınlanmasından sonra, ATSO MESEM’in Mesleki Yeterlilik Belgesi verebilmek için TÜRKAK akreditasyonu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme çalışmalarının da başlayacağını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Tuzla’da denetimler sıklaştı
Tuzla’da denetimler sıklaştı
Uçak Göz kayıp kadını aradı
Uçak Göz kayıp kadını aradı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

Antalya Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
13:00
İkindi
16:34
Akşam
19:23
Yatsı
20:40

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Akdeniz Eczanesi
Muratpasa
Candemir Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Portakal Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof.Dr. Özlenen Özkan atandı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.