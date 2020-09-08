Taşıt kiralama sektöründe kalite yükseltecek çalıştay, ATSO’da yapıldı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO), 46. Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi ve sektörün talebi doğrultusunda araç kiralama iş kolunda çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmek ve sektöre belgeli çalışan kazandırmak amacıyla, ‘Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlık Çalıştayı’ gerçekleştirildi. ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bu çalışmalar önümüzdeki süreçte meyvelerini verecek, mesleki yeterlilik belgelerinin zorunlu tutulması ile sektördeki insan kaynağı kalite ve kapasitesi artacaktır” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, rent a car sektöründe hizmet standartlarını yükseltebilmek için çalışmaları tüm hızıyla sürdüklerini kaydeden Başkan Çetin, “Araç kiralama sektörü, iletişimden teknik bilgiye uzanan geniş bir alanda farklı bir uzmanlaşma gerektirmektedir. Ancak sektörde halihazırda bir eğitim altyapısı bulunmadığı için, genel olarak otomotiv, finans ve sigorta gibi farklı sektörlerden transferler veya alaylı olarak yetişen kişiler ile çalışıldığını görüyoruz. Oysaki sektörde, sunulan hizmet kalitesi ve çalışanlar için belirli standartların olması gerektiği açıktır. Bu hedef doğrultusunda uygulamaya konan Araç Kiralama Danışmanı S4 Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanacak olan ulusal yeterlilik çalışması, sektörde çalışma standartlarını belirleyerek, hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak olup, haksız rekabeti engelleyecektir” dedi.