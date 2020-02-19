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Taşkın, Merzifonspor Kulübü Başkanlığından istifa etti

AMASYA HABERLERİ  | 19.02.2020 17:07 | Son Güncelleme

Merzifonspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Ali Alper Taşkın, işlerinin yoğunluğundan dolayı istifa ettiğini açıkladı.İstifasını duyuran Taşkın, “Çok severek ve gurur ile yürütmüş olduğum Merzifonspor Kulüp Başkanlığını işlerimin yoğunluğundan dolayı bugün itibari ile bırakmış bulunmaktayım” ifadesini kullandı.Merzifonspor’un kendine Amasyaspor’u yenerek Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) yükselme onurunu yaşattığını dile getiren Taşkın yaptığı açıklamada, “Bana bu zaman zarfında destek veren herkese teşekkür ediyorum.

Taşkın, Merzifonspor Kulübü Başkanlığından istifa etti

Merzifonspor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Ali Alper Taşkın, işlerinin yoğunluğundan dolayı istifa ettiğini açıkladı.
İstifasını duyuran Taşkın, “Çok severek ve gurur ile yürütmüş olduğum Merzifonspor Kulüp Başkanlığını işlerimin yoğunluğundan dolayı bugün itibari ile bırakmış bulunmaktayım” ifadesini kullandı.
Merzifonspor’un kendine Amasyaspor’u yenerek Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) yükselme onurunu yaşattığını dile getiren Taşkın yaptığı açıklamada, “Bana bu zaman zarfında destek veren herkese teşekkür ediyorum. En kötü gün bugünse bugünde Merzifonspor söyleminden asla vazgeçemeyeceğim. Bu takıma benden önce gelen tüm başkanlar gibi bende görevimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Bu kulüp bana Amasyaspor’u yenerek BAL’a yükselme onurunu yaşattı. Umarım benden sonra gelecek Başkanımız da bu sene o onuru yaşamış olur. Bu takım en güzel yerleri hak ediyor yeter ki tüm taraftarlar destek olsun. En kötü gün bugünse bugün de Merzifonspor” dedi.

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