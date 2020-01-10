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  4. Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Taşkında hayvanlarını kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen taşkında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi'nde 6 Ocak'ta su basan ahırdaki hayvanlarını kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesi geçiren 54 yaşındaki öğretmen Yaşar Yavuz, 112 Acil Sağlık ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Alanya ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edilen Yavuz, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşar Yavuz'un cenazesi, yapılacak otopsi sonrası Gazipaşa ilçesinde toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Boğulma Gazipaşa Öğretmen

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