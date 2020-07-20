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Taşlıçay Kaymakamı Ersöz köy sakinlerini ziyaret etti

AĞRI HABERLERİ  | 20.07.2020 17:36 | Son Güncelleme

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz “Vatandaş Buluşmaları” kapsamında köyleri ziyaret ederek köy sakinlerin istek ve taleplerini dinledi.Ağrı’nın Taşlıçay ilçe kaymakamı Murtaza Ersöz, “Vatandaş Buluşmaları” kapsamında Güneysöğüt, Yukarı Dumanlı, Aşağı Dumanlı, Bayramyazı, Çöğürlü, Boyuncak, Yukarı Taşlıçay köylerini tek tek ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz “Vatandaş Buluşmaları” kapsamında köyleri ziyaret ederek köy sakinlerin istek ve taleplerini dinledi.
Ağrı’nın Taşlıçay ilçe kaymakamı Murtaza Ersöz, “Vatandaş Buluşmaları” kapsamında Güneysöğüt, Yukarı Dumanlı, Aşağı Dumanlı, Bayramyazı, Çöğürlü, Boyuncak, Yukarı Taşlıçay köylerini tek tek ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi. Köy sakinlerin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Ersöz, ziyaret sonrasında köy sakinleriyle fotoğraf çekindi. Öte yandan kaymakam Ersöz’ün köy ziyaretlerinin devam edeceği ve köy sakinleriyle bir araya geleceği belirtildi.

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