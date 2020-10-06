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Taşlıyurt ve Yeniköy’ün yolları asfaltlanıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 06.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Pasinler’de Taşlıyurt ve Yeniköy mahallelerinin devam eden yol yapım çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Taşlıyurt ve Yeniköy mahallelerinde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip, mahalle muhtarlarından yol yapım çalışmaları ve mahallenin eksikliklerini gidermek adına bilgi aldılar.Ortak açıklamada bulunan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize bağlı mahallelerimizin bozuk olan yollarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Taşlıyurt ve Yeniköy’ün yolları asfaltlanıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Pasinler’de Taşlıyurt ve Yeniköy mahallelerinin devam eden yol yapım çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.
Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Taşlıyurt ve Yeniköy mahallelerinde yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip, mahalle muhtarlarından yol yapım çalışmaları ve mahallenin eksikliklerini gidermek adına bilgi aldılar.
Ortak açıklamada bulunan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize bağlı mahallelerimizin bozuk olan yollarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından çoğu mahallelerimizin asfalt çalışmaları tamamlandı. Bozuk yol kalmayana kadar mahalle yollarımızın asfalt çalışmaları sürecektir. Mahallelerin eksikliklerini mahalle muhtarlarından bilgi aldık. İnşallah onların eksikliklerini gidereceğiz. İlçemizdeki çalışmalarından dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Sekmen beye teşekkür ederiz" şeklinde konuştular.

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