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Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.03.2020 00:30 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada kentte faaliyet gösteren pastane, tatlıcı ve künefecilerin korona virüs nedeniyle oturma alanlarının kapatıldığı bildirildi.Gaziantep Valiliği Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle kent genelinde tedbirlerini arttırdı.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada kentte faaliyet gösteren pastane, tatlıcı ve künefecilerin korona virüs nedeniyle oturma alanlarının kapatıldığı bildirildi.
Gaziantep Valiliği Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle kent genelinde tedbirlerini arttırdı. Korona virüs ile etkin mücadele sağlanabilmesi adına önlemler alındığını bildiren Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 18.03.2020 tarihi saat 18.00 itibarı ile pastane, tatlıcı, künefeci vb. umuma açık istirahat yerlerinin oturma kısımlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına ve söz konusu mekanların sadece paket servisi yapmak üzere hizmet vermelerinin sağlanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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