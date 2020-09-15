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Tatlı’ya tatlı veda

MALATYA HABERLERİ  | 15.09.2020 10:20 | Son Güncelleme

Malatya’da yaklaşık 6 yıldır görev yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya İl Müdürlüğü tarafından veda yemeği programı düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı için düzenlenen veda yemeği programına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Malatya’da yaklaşık 6 yıldır görev yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya İl Müdürlüğü tarafından veda yemeği programı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı için düzenlenen veda yemeği programına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı yaptığı konuşmada, görevini hakkıyla yapmanın vicdani rahatlığı içerisinde olduğunu belirterek, “ Bizler devlet memuruyuz, devletimizin bizlere sağlamış olduğu imkanlar doğrultusunda bizlere nerede ihtiyaç varsa oraya gideceğiz. Bulunduğum görevin gerektirdiği vazifeleri hakkıyla yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğu ile birlikte çalıştığım siz değerleri meslektaşlarımdan ayrılmanın hüznünü bir arada yaşıyorum. Eğitim öğretim faaliyetlerinin daima daha ileriye gitmesi için emeği geçen herkese teşekkür ederim, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
Program İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’ya plaket takdim edilmesiyle sona erdi.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 2014 yılından beri yürüten Ali Tatlı’nın bakanlık emrine atanmasıyla yerine İstanbul Sultangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Battal Kanbay atanmıştı.

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