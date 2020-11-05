YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan Belediyesi ile TMMOB arasında işbirliği protokolü

Tatvan Belediyesi ile TMMOB arasında işbirliği protokolü

BİTLİS HABERLERİ  | 05.11.2020 15:49 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi arasında “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği” protokolü imzalandı.Tatvan Belediyesi, kentte “sağlıklı kentleşme”, “nitelikli yapılaşma”, “kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi” ve “halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi” amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ile işbirliğine giderek “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği protokolü yaptı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi arasında “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği” protokolü imzalandı.
Tatvan Belediyesi, kentte “sağlıklı kentleşme”, “nitelikli yapılaşma”, “kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi” ve “halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi” amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ile işbirliğine giderek “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği protokolü yaptı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, işbirliği protokolünün amacına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Geylani, “Bugün Tatvan Belediyesi ile TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası arasında protokol imzaladık. Geçtiğimiz haftalarda da TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası ile protokol imzalamıştık. Yaptığımız bu protokollerin amacı mesleki ve teknik konularda işbirliği yapabilmek. Aynı zamanda kurumlar ve odalar arasında istişare sürecini kalıcı hale getirebilmek. Oda başkanlarımızla görüştük, mutabık kaldık. Bundan sonra inşallah daha sıkı bir işbirliği içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Van Şube Başkanı Fırat Durmaz “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği Protokolünü” imzaladı.
Tatvan Belediyesinde düzenlenen imza törenine Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, TMMOB İnşaat Mühendisleri Van Şube Başkanı Fırat Durmaz, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ercan Kesal: Olmasını arzuladım Ercan Kesal: Olmasını arzuladım
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü 1 yaralı
Isparta Belediyesi’nden zor şartlar altında yaşayan 7 kişilik aileye yardım eli
Isparta Belediyesi’nden zor şartlar altında yaşayan 7 kişilik aileye yardım eli
PKK'lı teröristlerin Hakkari'de işçilere yönelik saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi
PKK'lı teröristlerin Hakkari'de işçilere yönelik saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Bitlis Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:12
Sabah
06:35
Öğle
12:00
İkindi
14:50
Akşam
17:15
Yatsı
18:33

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Y.Güven Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Rahvatatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Milli Beka Hareketinin kuruluş amacı Bitlis’te anlatıldı
Milli Beka Hareketinin kuruluş amacı Bitlis’te anlatıldı
Bitlisli Öğrencilerden Bilime Ve Teknolojiye Katkı
Bitlisli Öğrencilerden Bilime Ve Teknolojiye Katkı
Hizan'da Tantuni Salonu Açıldı
Hizan'da Tantuni Salonu Açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.