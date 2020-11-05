Tatvan Belediyesi ile TMMOB arasında işbirliği protokolü

Bitlis’in Tatvan Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi arasında “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği” protokolü imzalandı.

Tatvan Belediyesi, kentte “sağlıklı kentleşme”, “nitelikli yapılaşma”, “kültürel, tarihi, doğal çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi” ve “halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi” amacıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası ile işbirliğine giderek “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği protokolü yaptı. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, işbirliği protokolünün amacına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Geylani, “Bugün Tatvan Belediyesi ile TMMOB’a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası arasında protokol imzaladık. Geçtiğimiz haftalarda da TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası ile protokol imzalamıştık. Yaptığımız bu protokollerin amacı mesleki ve teknik konularda işbirliği yapabilmek. Aynı zamanda kurumlar ve odalar arasında istişare sürecini kalıcı hale getirebilmek. Oda başkanlarımızla görüştük, mutabık kaldık. Bundan sonra inşallah daha sıkı bir işbirliği içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Van Şube Başkanı Fırat Durmaz “Ortak Mesleki Faaliyet Denetimi ve Teknik İşbirliği Protokolünü” imzaladı.

Tatvan Belediyesinde düzenlenen imza törenine Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, TMMOB İnşaat Mühendisleri Van Şube Başkanı Fırat Durmaz, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bitlis Temsilcisi Cengiz Şahin de katıldı.

