YURTHABER
  4. Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açıldı

Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi açıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 13.01.2020 18:11 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin projeleri arasında yer alan Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi törenle hizmete açıldı.Tatvan Belediyesi eski hizmet binasında atıl durumda bulunan alan, yapılan tadilat çalışmasından sonra kadınlara yönelik kültür, sanat ve spor merkezine çevrildi.

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin projeleri arasında yer alan Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi törenle hizmete açıldı.
Tatvan Belediyesi eski hizmet binasında atıl durumda bulunan alan, yapılan tadilat çalışmasından sonra kadınlara yönelik kültür, sanat ve spor merkezine çevrildi. Düzenlenen törenle yapımı tamamlanan Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezinin açılışı yapıldı. Açılış programında konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Göreve geldiğimiz zaman kültür merkezine yaptığımız ziyarette, kadınlar için yeterli bir alan olmadığını görünce ekiplerimize talimat verdik. Eski belediye hizmet binamızda atıl durumda bulunan ve kullanılmayan alanda tadilat çalışması gerçekleştirdik. Gerek bulunduğu konum gerekse ulaşılabilirlik noktasında kentimize güzel bir merkez kazandırdık” dedi.

Başkan Geylani’den kadınlara müjde
Başkan Geylani, Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezinin daha açılışı gerçekleşmeden yoğun talep oluşması sonucu kaydını yapan kadınlara müjde vererek, iki farklı noktada daha büyük ve kapsamlı kültür, sanat merkezi binası projesine de bu yıl içerisinde başlanacağını söyledi. Geylani, "Yoğun talep olduğundan kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayarak yeni iki adet kültür, sanat merkezi için projelendirme çalışmalarına başladık. İnşallah ilk etapta iki farklı kültür, sanat merkezini kentimize kazandıracağız. Merkezimizde kreş hizmeti de veriyoruz. Merkezde el sanatları kurslarının yanında İngilizce ve Kur’an-ı Kerim kursları da veriliyor. Kısa süre içerisinde 130 kursiyer kayıt yaptırdı. Merkezimize talebin yoğun olması bizi mutlu etti. Kadınların merkezimizi tercih etmesinin en önemli unsuru da kreş hizmeti vermemizdir. Kadınlar bir yandan kurslarda faaliyet gösterirken, çocukları ise kreşte eğitim görüyor. Kadınların ürettikleri ürünleri online internet satış platformu ile Türkiye’nin her yerine satabilecekler. Bu da aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlayacak. Daha önce kadınlar lokali olarak kullanılan yerdeki spor aletlerimizi de buraya getirerek spor salonu açtık. Verdiğimiz tüm hizmetleri de ücretsiz yaparak herkesin faydalanmasını sağlıyoruz. Buradan bizden desteklerini esirgemeyen Tatvan Kaymakamımız Mehmet Ali Özkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar ve Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Tekin Adlığ’a teşekkür ederiz” diye konuştu.
Açılışa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin eşi Gülsüm Meral Geylani, Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Acar, Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Bitlisliler hafta sonlarını kayarak geçiriyorBitlisliler hafta sonlarını kayarak geçiriyor
Bitlisliler eksi 10 derecede suya girdilerBitlisliler eksi 10 derecede suya girdiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Uşak'ta kayıp kişinin öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Uşak'ta kayıp kişinin öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Grip vakaları arttı, hastane yetkilileri uyardı

Grip vakaları arttı, hastane yetkilileri uyardı

Bitlis Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:25
İkindi
14:57
Akşam
17:19
Yatsı
18:40

Bitlis Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Nil Ecz.Eczanesi
Tatvan
Göl Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

AGD’den Doğu Türkistan açıklaması

AGD’den Doğu Türkistan açıklaması

Güroymak’ta Molotof Yapımı Malzemesi Ele Geçirildi

Güroymak’ta Molotof Yapımı Malzemesi Ele Geçirildi

Said-i Nursi'nin Doğduğu Ev Restore Edilecek

Said-i Nursi'nin Doğduğu Ev Restore Edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.