Tatvan Belediyesinden hummalı çalışma

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nin altyapı çalışmalarına başladı.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bazı mahallelerde devam edilen altyapı çalışmalarının yanı sıra bugün itibariyle Tatvan’ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde de altyapı çalışmalarının startı verildi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde başlayan çalışmalara Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile birlikte Tatvan Belediye Başkan yardımcıları Fahrettin Korkmaz ve Bülent Özkan ile birim amirleri ve altyapı firma yetkilileri katıldı. Tatvan’ın en büyük problemlerinden biri olan altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde altyapı çalışmalarına kurban kesimi ile ilk kazma vuruldu. Cumhuriyet Caddesi’nde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Bugün Tatvan’ın en büyük sorunu olan, yaklaşık 35 yıl önce yapılan ve artan nüfus yoğunluğunu kaldırmayan altyapının ana hatlarının geçtiği Cumhuriyet Caddesi’nde Allah’a şükür çalışmalara başladık. Şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamının yenileneceği altyapı çalışmalarının yanı sıra büyük bir mağduriyet oluşturan doğalgaz hattının döşemesi de yapılacak. Mahallelerimizde devam eden altyapı çalışmalarının yanında trafik yoğunluğunun en fazla olduğu Cumhuriyet Caddesi’nde de çalışmalarımız başladı. Tabi sıkıntılı ve meşakkatli bir iş olduğunu belirtmek istiyorum. Bu konuda vatandaşlarımızın da sabır ve metanet göstermesini istiyoruz” dedi.

“Çalışmalar 6 ay içerisinde tamamlanacak”

Cumhuriyet Caddesi’nin altyapı çalışmalarının altı ay içerisinde tamamlanmasını planladıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Göreve geldiğimizde altyapı yüzde 22 oranında tamamlanmıştı. Biz kontrollü ve seri çalışma ile bu oranı geçen sene yüzde 58’e çıkardık. Şu an yüzde 60 seviyesinde. İnşallah bu sene yapılacak çalışma ile sezon sonunda bu oranı yüzde 90’a çıkaracağız. Geri kalan yüzde 10’luk kısım ise yeni yapılacak su depoları, bazı noktaların isale hatları ile imarda yol olarak gözüken ama henüz açılmamış olan yollardır. Cumhuriyet Caddesi’nde 5 olmak üzere toplamda 27 ayrı ekiple yapacağımız bu çalışmaları 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz” dedi. “Cumhuriyet Caddesi yeni kimliğine kavuşacak”

Altyapıdaki bu çalışmaların tamamlanmasının hemen akabinde ise Karayolları tarafından gerekli üst yapı çalışmalarına ivedilikle başlayacağını ifade eden Başkan Geylani, “Karayollarının üst yapıdaki çalışmalarını tamamlamasının ardından ise belediyemiz tarafından yine çevre düzenlemesi ve ışıklandırma başta olmak üzere gerekli üstyapı çalışmaları da kısa sürede tamamlanmış olacak. Tabi bunu yaparken Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan hiçbir ağaca zarar verilmeyecek. Yapılacak olan ışıklandırma Belediye Kavşağı’ndan Karayolları Kavşağı’na kadar refüjden, Karayolları Kavşağı’ndan fuar alanına kadar da kaldırımlardan yapılacak. Işıklandırma projesini böyle yapmamızın sebebi refüjdeki ağaçlara zarar vermemek. Çünkü refüjlerdeki ağaçlar ışığı kestiği için Cumhuriyet Caddesi karanlık kalıyordu” ifadelerini kullandı.

“Yeni ve modern bir şehir inşa ediyoruz”

Yeni ve modern bir şehir inşa etme çabasında olduklarını dile getiren Başkan Geylani, “Mahallelerde ve Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden altyapı çalışmaları ile birlikte kullanılamaz hale gelen bütün yol, kaldırım, kanal ve kanaletlerimizin yenileme çalışmalarına da başladık. Şu an ekiplerimiz Kültür Mahallesi’nde yol, kaldırım, kanal ve kanalet çalışmalarını bitirmek üzere. Birkaç gün içerisinde Fatih Mahallesi’nden başlayarak sırala mahallelerimizin yol yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Halkımızın içi rahat olsun. Bu sene sonuna kadar mahallelerimizin yol sorunu diye bir şey kalmayacak” diye konuştu. “Bazı cadde ve sokaklarda tek yönlü araç trafiği düzenlemesi yaptık”

Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılacak altyapı çalışmalarında araç trafiği sorunu yaşamamak için caddenin iki alt sokağı, bir üst sokağının bir kısmı ve sahil yolunun bir kısmının tek yönlü araç trafiği düzenlemesi yapıldığını açıklayan Başkan Geylani, “Bildiğiniz üzere Cumhuriyet Caddesi yoğun bir trafik akışına sahip. Bu caddede altyapı çalışması gerçekleştireceğimiz için trafik akışını alt ve üst sokağa aktardık. Trafik komisyonundan da tek yön araç trafiği düzenlemesinin kararını aldık. Faki Hüseyin Sağnıç Caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nin bir alt caddesinde Ahlat Yolu Caddesi’nden Şehit Bayram Yasemin Tekin İlkokuluna (Fuar Girişine) doğru tek yön gidiş, Kazım Paşa Caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nin iki alt caddesinde Şehit Bayram Yasemin Tekin İlkokulundan (Fuar Girişinden) Ahlat Yolu Caddesi’ne tek yön gidiş, Şehit Bayram Yasemin Tekin İlkokulundan (Fuar Girişinden) Göl Caddesi istikametinden Sakarya Caddesi’ne (Öğretmen Evi’ne) kadar çift yön, Sakarya Caddesi’nden Sahil Yolu’na girilerek Ahlat Yolu Caddesi’ne doğru tek yön ve Zirai Donatım Caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nin bir üst sokağı Karataş Mahallesi Yeni Sokak’tan eski belediye hizmet binasına doğru tek yön olarak düzenlendi. Bu yollar artık mecburi yön olarak bundan sonraki süreçlerde de bu şekilde tek yön yolarak kalacak. Bunun dışında bir de Cumhuriyet Caddesi’nden sahile doğru tek yön iniş ve çıkışlar da var. Bunlar; Sakarya Caddesi (Ziraat Bankası yanındaki yol) Cumhuriyet Caddesi’nden sahile doğru tek yön iniş, İşletme Yolu Caddesi (Uluer İlkokulu yanındaki yol) Cumhuriyet Caddesi’nden sahile tek yön iniş, Cumhuriyet Caddesi PTT’nin oradan sahil istikametine tek yön iniş ve PTT Caddesi olan (Türk Telekom’un yanındaki yol) sahil istikametinden Cumhuriyet Caddesi’ne tek yön çıkış olarak trafik komisyonunda onaylandı” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ PARTNER Eski fotoğrafına yorum yağdı! PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı!