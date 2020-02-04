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Tatvan’da 4 günde 765 kamyon kar şehir dışına taşındı

BİTLİS HABERLERİ  | 04.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde başlatılan karla mücadele çalışması kapsamında 4 günde 765 kamyon kar ilçe dışına taşındı.Geçtiğimiz hafta sonu yoğun kar yağışına maruz kalan Tatvan ilçe merkezide belediye tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde başlatılan karla mücadele çalışması kapsamında 4 günde 765 kamyon kar ilçe dışına taşındı.
Geçtiğimiz hafta sonu yoğun kar yağışına maruz kalan Tatvan ilçe merkezide belediye tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürütülen karla mücadele çalışması kapsamında oluşan kar yığınları, kamyonlarla ilçeden taşınıyor. Tatvan Belediyesi karla mücadele ekibinin 22 iş makinesi, 10 kamyon ve onlarca personelle yürüttüğü hummalı çalışmaların ilk 4 gününde 765 kamyon kar ilçe dışına taşındı.
Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren kar küreme, temizleme ve yol genişletme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çalışmaların gece gündüz aralıksız devam ettiğini belirtti. İlçede hummalı bir karla mücadele çalışması yürüttüklerini ifade eden Başkan Geylani, “Çarşı merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere ağırlık veriliyor. Çarşı merkezinde yapılan çalışmalar sonucu 4 günde 765 kamyon kar yerleşim alanları dışına çıkarıldı. Araç yolunu ve kaldırımları kardan temizleyerek vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlamaları için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesinde araç parklarının büyük sıkıntı oluşturduğunu vurgulayan Geylani, "Ekiplerimiz çalışmalarını yürütürken yollarda park edilen araçlardan dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. zabıta ekipleri kar çalışması yapılan bölgelerde trafik güvenliğini sağlayıp park edilen araç sahiplerine ulaşıyor. Bu anlamda araç sahiplerinin biraz daha duyarlılık göstermesi gerekiyor. Öte yandan çalışmalarımızı sürdürürken bizlere destek olan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine karla mücadele gece gündüz emek sarf eden ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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