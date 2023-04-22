YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Tatvan’da bayramlaşma töreni yapıldı

Tatvan’da bayramlaşma töreni yapıldı

22.04.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ev sahipliğinde bayramlaşma programı yapıldı.

Tatvan’da bayramlaşma töreni yapıldı

Tatvan Yaşam AVM’de düzenlenen bayramlaşma töreninde Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, bayramların barış ve kardeşliğin simgesi olduğuna değinip katılanların bayramlarını kutladı. Programda İlçe Müftüsü Zahit Demirel tarafından dua edildi. İkramların ardından Kaymakam Demir, katılanların bayramını kutladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3000 rakımlı Karabet Geçidi kar altında3000 rakımlı Karabet Geçidi kar altında
Adana’da kuvvetli yağış ve dolu sele neden olduAdana’da kuvvetli yağış ve dolu sele neden oldu
Bayramlaşmaya gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandıBayramlaşmaya gidenlerin bulunduğu otomobil devrildi, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 22 Nisan Cumartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:15
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:56
Yatsı
20:19

Van Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Cumartesi

Atabay eczanesi
Caldiran
Hazem eczanesi
Edremit
Selçuk eczanesi
Catak
Elif eczanesi
Ipekyolu
Karaman eczanesi
Ipekyolu
Başkale eczanesi
Baskale
Gönül eczanesi
Muradiye
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Kocasına tasma takip sinemaya getirdi! Görenler şaşkınlıkla izledi

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

Böyle canilik görülmedi! Çocuklarına aylarca su ve yemek vermedi

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.