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Tatvan’da bir bina karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 07.06.2020 18:00 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını sebebiyle pozitif vaka tespit edilen bir bina karantinaya alındı.Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bitlis ili Tatvan ilçesi İşletme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Turgut Sokak Deniz Apartmanı Sitesi Deniz Apartmanı A Blok adresinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs salgını sebebiyle pozitif vaka tespit edilen bir bina karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bitlis ili Tatvan ilçesi İşletme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Turgut Sokak Deniz Apartmanı Sitesi Deniz Apartmanı A Blok adresinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve belirtilen binaya giriş çıkışların 7 Haziran 2020 tarih ve saat 17.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına, yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar alınmıştır” denildi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:09
Akşam
19:40
Yatsı
21:21

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Halk Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Deva Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
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