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Tatvan’da bir köy daha karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 08.06.2020 17:25 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı.Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bitlis’in Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyünün Van-Erciş anayolu üzerinde sağ tarafta bulunan (sahil tarafı) yerlerde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bitlis’in Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyünün Van-Erciş anayolu üzerinde sağ tarafta bulunan (sahil tarafı) yerlerde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve giriş çıkışların 8 Haziran 2020 tarih ve saat 17.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına oy birliği ile karar alınmıştır” denildi.

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Akşam
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Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Ahlat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Ela Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
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