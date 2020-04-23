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Tatvan’da el dezenfektan istasyonları kuruldu

BİTLİS HABERLERİ  | 23.04.2020 09:17 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezindeki belirli noktalara el dezenfektan istasyonları kurdu.Korona virüsle mücadele kapsamında Tatvan Belediyesi tarafından alınan önlemler devam ederken, ilçe merkezindeki 20 farklı noktaya “El Dezenfektan İstasyonu” kurulumuna başlandı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe merkezindeki belirli noktalara el dezenfektan istasyonları kurdu.
Korona virüsle mücadele kapsamında Tatvan Belediyesi tarafından alınan önlemler devam ederken, ilçe merkezindeki 20 farklı noktaya “El Dezenfektan İstasyonu” kurulumuna başlandı. Çarşı merkezinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, halkın sağlığını korumak amacıyla tamamıyla yerli üretim olan el dezenfektan istasyonlarını ilçe merkezinde belirlenen noktalara kurmaya başladıklarını söyledi. Vatandaşların mümkün olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Geylani, “İşi gereği ve acil ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlarımız bizim kurduğumuz bu el dezenfektan istasyonlarımızdan faydalansınlar. Bu hizmetimiz de virüsten korunmak çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarımızdan birisidir. Şunu unutmayalım korona virüs bizim alabileceğimiz tedbirlerden güçlü değildir. O yüzden herkesin kişisel önlemlerini almalarını ve kurallara uymalarını istiyoruz. Genel olarak da bu konuda bize düşen görev ve hizmetleri en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Daha önce kurmuş olduğumuz ‘Araç Dezenfektan İstasyonu’ da aynı şekilde ücretsiz hizmet veriyor. Kamusal alanlarda da dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hemşehrilerimize evde kalın, sağlıkla kalın diyorum” diye konuştu.
Belediye ekipleri tarafından 20 adet el dezenfektan istasyonu ilçe merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı alanlara ve hastane ile alışveriş merkezi girişlerine kurulmaya başlandı.

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