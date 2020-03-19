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Tatvan’da şüpheli paket paniği

BİTLİS HABERLERİ  | 19.03.2020 15:24 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehir içi minibüs durağına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı mevkiindeki minibüs durağında vatandaşlar tarafından fark edilen paket için hemen polis ekiplerine haber verildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde şehir içi minibüs durağına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı mevkiindeki minibüs durağında vatandaşlar tarafından fark edilen paket için hemen polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, hemen yolu trafiğe kapattı. Paket üzerinde yaptıkları incelemenin ardından bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler, güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından paketi fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.
Şüpheli paketin patlatılmasının ardından yapılan incelemede, içinde lokum olduğu tespit edildi. Şüpheli paketin fünye ile patlatılmasının ardından kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.

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