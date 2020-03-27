YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da trafik kazası: 1 yaralı

Tatvan’da trafik kazası: 1 yaralı

BİTLİS HABERLERİ  | 27.03.2020 20:44 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan-Ahlat karayolunun çöplük mevkiinde meydana geldi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan-Ahlat karayolunun çöplük mevkiinde meydana geldi. Aracın plakası ve araç sürücüsü öğrenilemeyen kazada, araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet tipi araç yoldan çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar meydana gelirken, araç sürücüsü ise araçta sıkıştı. AFAD ve Tatvan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan araç sürücüsü 112 ekiplerine teslim edildi. Ambulansla olay yerinden alınan yaralı, tedavisi yapılması üzere Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

ASDEP’ciler kapı kapı dolaşıyor

ASDEP’ciler kapı kapı dolaşıyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hamilelikte en sık rastlanan 3 şikayet

Hamilelikte en sık rastlanan 3 şikayet

Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı

Başkan Karataş’tan gençlere evde kal çağrısı

Başkan Karataş’tan gençlere evde kal çağrısı

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Bitlis Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:35
Sabah
05:57
Öğle
12:22
İkindi
15:52
Akşam
18:37
Yatsı
19:54

Bitlis Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Deva Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Hayat Eczanesi
Ahlat
Yavuz Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ulusoy Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.