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Tatvan’da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı

BİTLİS HABERLERİ  | 19.05.2020 15:23 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yarın sabah itibariyle “maskesiz sokağa çıkma yasağının” başlayacak olması nedeniyle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla ilçe merkezinde yarın sabah 08.00 itibariyle “maskesiz sokağa çıkma yasağı” başlıyor.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yarın sabah itibariyle “maskesiz sokağa çıkma yasağının” başlayacak olması nedeniyle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.
Tatvan Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla ilçe merkezinde yarın sabah 08.00 itibariyle “maskesiz sokağa çıkma yasağı” başlıyor. Yasağın başlamasıyla birlikte uymayanlara 392 ile 3 bin 150 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanacak. Bu kapsamda yasak öncesi kolları sıvayan Tatvan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla ilçe genelinde ücretsiz maske dağıtımına başladı. Çalışma kapsamında ilçenin en işlek olan caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki denetimlerini arttıran polis ekipleri, bir tarafından vatandaşlara mecbur olunmadıkça sokağa çıkılmaması ve evde kalınması yönünde uyarılarda bulunurken, diğer yandan ise korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretiz maske dağıtımı yaptı. Bunun yanı sıra ilçe merkezindeki farklı işlek noktalarda oluşturulan sosyal mesafe kontrol noktaları ile vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri sağlanıyor. Ayrıca; korona virüs ile ilgili olarak gerek polis araçlarından ve gerekse belediye tarafından sık sık uyarı anonsları yapıldı. Çalışma kapsamında ayrıca; Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezindeki esnaf iş yerlerinde ziyaret edilerek, hem virüs salgını ve tedbirler konusunda uyarıldı hem de iş yeri sahiplerine Türk bayrağı hediye edildi.

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