YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Tatvan’da yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Tatvan’da yol yenileme çalışmaları devam ediyor

BİTLİS HABERLERİ  | 18.11.2020 17:35 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından kilitli parke yol yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Hidayet, Esentepe, Aydınlar ve Pınarbaşı mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından kilitli parke yol yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Hidayet, Esentepe, Aydınlar ve Pınarbaşı mahallelerinde devam eden yol yenileme çalışmaları seri bir şekilde devam ediyor. İlçenin en büyük sorunu olan altyapının yenilenmesi ile tahrip olan yollar bir bir yenilenirken, yaşanan sorunlar da gideriliyor.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, havaların güzel gitmesi ile ekiplerin aralıksız bir şekilde yol yenileme çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, “Çalışmalarımız yağışlar başlayana kadar devam edecek. Bu süreçte bizlere karşı anlayışlı davranan ve sabırla bekleyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
PARTNER Esra Balamir: Tedavi hayatım boyunca sürecek Esra Balamir: Tedavi hayatım boyunca sürecek
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
12:02
İkindi
14:41
Akşam
17:04
Yatsı
18:24

Bitlis Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Adilcevaz
Süphan Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Altındal Eczanesi
Tatvan
Şifa Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.