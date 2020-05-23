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Tatvan’ın en uzun caddesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verildi

BİTLİS HABERLERİ  | 23.05.2020 18:45 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Meclisi kararıyla ilçenin en uzun caddesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verildi.Tatvan Belediyesi Meclisi kararıyla 15 kilometre uzunluğundaki 6 mahalleyi kapsayan caddenin adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olması kararlaştırıldı.

Tatvan’ın en uzun caddesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verildi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Meclisi kararıyla ilçenin en uzun caddesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verildi.
Tatvan Belediyesi Meclisi kararıyla 15 kilometre uzunluğundaki 6 mahalleyi kapsayan caddenin adının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olması kararlaştırıldı. Rahva bölgesindeki Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ile 300 Evler mevkisindeki Sorgun Asker Kışlası’na kadar olan yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki 6 mahalleyi kapsayan caddenin adının Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olması kararlaştırıldı. Konu hakkında bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Yaptığımız mayıs ayı toplantısında Tatvan, Güroymak ve Bitlis kavşağından başlayıp Sorgun Kışlasına kadar olan yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde olan Bitlis’imizin en geniş ve en uzun caddesinin ismini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak değiştirmiş bulunmaktayız. Yapılan bu cadde, yeni yapılan şehir planlamasıyla ilgili Tatvan merkezimizin en işlek ve en geniş caddesi olacak. Bundan sonra bu caddenin ismi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak anılacaktır. Bu cadde, Rahva bölgesinden başlayarak Fatih, Karşıyaka, Esentepe, Bahçelievler, Kale, Cumhuriyet mahallelerini kapsayan ve TOKİ ile 300 Evler mevkisine kadar uzanan yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ilçemizin en büyük caddesidir. Sürekli yoğun trafik alan bir cadde. Ayrıca doğumevi kavşağı dediğimiz belediye binamızın ön kısmında bulunan kavşakta, sürekli trafik kazaları oluyordu. Başlatılan çalışmayla bu kavşağı kısa sürede daha güvenli ve daha iyi kullanılabilir bir kavşak haline getirmeyi planlıyoruz. Bu isimle beraber yeni caddemizin Bitlis’imize, Tatvan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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