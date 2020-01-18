YURTHABER
  4. Tatvanlı kadın yazar Ballıkaya’dan Başkan Geylani’ye ziyaret

Tatvanlı kadın yazar Ballıkaya’dan Başkan Geylani’ye ziyaret

BİTLİS HABERLERİ  | 18.01.2020 13:33 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Nur Pınar Ballıkaya, yazdığı ilk kitabı Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye hediye etti.Nur Pınar Ballıkaya, Tatvan’ın Van Gölü kıyısında başlayıp ege kıyılarında biten bir yaşam öyküsünü anlatan ‘Bir Düş Güncesi’ romanını Başkan Geylani’yi ziyaret ederek hediye etti.

Tatvanlı kadın yazar Ballıkaya’dan Başkan Geylani’ye ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğretmen olarak görev yapan Nur Pınar Ballıkaya, yazdığı ilk kitabı Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye hediye etti.
Nur Pınar Ballıkaya, Tatvan’ın Van Gölü kıyısında başlayıp ege kıyılarında biten bir yaşam öyküsünü anlatan ‘Bir Düş Güncesi’ romanını Başkan Geylani’yi ziyaret ederek hediye etti. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvanlı bir kadın öğretmenin roman yazmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Nur Pınar Ballıkaya hocamızın büyük bir cesaret örneği göstererek roman yazmasını takdir ediyorum. Özellikle Tatvanlı bir öğretmenin roman yazması ve romanında Tatvan’dan bahsetmesi güzel bir davranış. Kentimizi her yönüyle tanıtan ve bunun için çabalayan herkese kapımız sonuna kadar açık. Nur Pınar Ballıkaya hocamızı yazdığı roman dolayısıyla tebrik ederim” dedi.
Nur Pınar Ballıkaya da, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
Tatvan Belediyesinden ücretsiz berber salonu hizmetiTatvan Belediyesinden ücretsiz berber salonu hizmeti
Tatvan Devlet Hastanesine 2 yeni bölüm açıldıTatvan Devlet Hastanesine 2 yeni bölüm açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:27
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:45

Bitlis Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ecz.Eczanesi
Tatvan
Göl Ecz.Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

Ev kara gömüldü, 40 köye ulaşım yok

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

Said-i Nursi'nin Doğduğu Ev Restore Edilecek

Said-i Nursi'nin Doğduğu Ev Restore Edilecek

Hizan’a Çocuk Ve Diş Doktor Atandı

Hizan’a Çocuk Ve Diş Doktor Atandı

Hizan’da Siirt Fıstığı Aşılama Projesi

Hizan’da Siirt Fıstığı Aşılama Projesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.