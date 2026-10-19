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Tavırları artık bardağı taşırdı! 3 isme kapı göründü: Galatasaray'da devre arası ayrılık

Galatasaray’da devre arası yaklaşırken taşların yerinden oynaması gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalan isimler mercek altına alınırken, Okan Buruk’un hazırlayacağı raporun ardından yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Tavırları artık bardağı taşırdı! 3 isme kapı göründü: Galatasaray'da devre arası ayrılık
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadroda önemli değişiklikler yaşanabileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kalan futbolcuların performansları tartışma konusu olurken, teknik direktör Okan Buruk’un hazırlayacağı raporun ayrılık kararlarında belirleyici olması bekleniyor.

SANE VE İLKAY İÇİN AYRILIK İHTİMALİ

Tavırları artık bardağı taşırdı! 3 isme kapı göründü: Galatasaray da devre arası ayrılık 1

Galatasaray’da sezon başından bu yana performansıyla beklentileri karşılayamayan Leroy Sane, yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor. Alman futbolcu için yıllık 12 milyon euroluk maliyetin de değerlendirmelerde etkili olduğu belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı takımda benzer bir tablo İlkay Gündoğan için de gündemde. Gençlerbirliği karşılaşmasında forma şansı bulan tecrübeli futbolcunun ortaya koyduğu performansın beklentileri karşılamadığı ifade edilirken, oyuncunun yıllık 5 milyon euro maliyeti de dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, iki futbolcuyla ocak ayında yollarını ayırma seçeneğini değerlendirebilir.

KAAN AYHAN DA LİSTEDE

Sane ve İlkay Gündoğan’ın yanı sıra Kaan Ayhan’ın da devre arasında takımdan ayrılabilecek isimler arasında yer aldığı ileri sürüldü. Böylece sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde üç futbolcuyla ilgili önemli kararlar alınabileceği gündeme geldi.

Haberde söz konusu üç oyuncunun toplam maliyetinin 19,5 milyon euro olduğu belirtildi. Yönetimin, kadro planlaması ve maliyet hesabını birlikte değerlendirerek ocak ayında kapsamlı bir değişikliğe gidebileceği konuşuluyor.

SANE'NİN TAVIRLARI TARTIŞMA KONUSU

Tavırları artık bardağı taşırdı! 3 isme kapı göründü: Galatasaray da devre arası ayrılık 3

Leroy Sane’nin sahadaki performansının yanı sıra takım içindeki tavırlarının da rahatsızlık yarattığı öne sürüldü. Haberde, Alman futbolcunun umursamaz olarak nitelendirilen davranışlarının takım arkadaşlarını da olumsuz etkilediği iddia edildi. Yüksek beklentilerle kadroya katılan yıldız oyuncunun performansı ve takım içindeki tutumuyla ilgili değerlendirmelerin, geleceğine ilişkin kararda etkili olabileceği ifade ediliyor.

GÖZLER OKAN BURUK'UN RAPORUNDA

Tavırları artık bardağı taşırdı! 3 isme kapı göründü: Galatasaray da devre arası ayrılık 4

Galatasaray yönetiminin, devre arası öncesinde teknik direktör Okan Buruk’un hazırlayacağı raporu beklediği belirtildi. Tecrübeli teknik adamın futbolcularla ilgili değerlendirmelerinin ardından sarı-kırmızılı yönetimin kadroda kalacak ve ayrılacak isimler konusunda karar vermesi bekleniyor.

Yönetimin, sezon sonunu beklemeden ocak ayında harekete geçme ihtimali bulunuyor. Ancak üç futbolcuyla ilgili nihai kararın, teknik heyetin raporu ve kulübün yapacağı değerlendirmeler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

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