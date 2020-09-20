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Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.09.2020 18:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Ayvalı ve Emirler köyleri pozitif vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında, son günlerde Ayvalı ve Emirler köyünde vaka sayılarında ciddi ve hızlı bir artış olduğu belirtildi.

Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Ayvalı ve Emirler köyleri pozitif vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararında, son günlerde Ayvalı ve Emirler köyünde vaka sayılarında ciddi ve hızlı bir artış olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu artışın köy halkının tedbirlere riayet etmeden farklı sosyal etkinliklerde bir araya gelmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda vaka ve temaslıların vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesine neden olacağından, Ayvalı ve Emirler köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, jandarma ekiplerin gözetiminde kontrollü giriş-çıkış uygulamasına tabi tutulmasına karar verilmiştir” denildi.

Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı

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