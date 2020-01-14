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  4. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.01.2020 10:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 15.

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 15. kilometresinde Çobanköy Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı-Kütahya karayolu 15. kilometresinde Bünyamin Kaya’nın yönetimindeki 41 ADP 925 plakalı otomobilin, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıvırması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, otomobil sürücüsü Bünyamin Kaya, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

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