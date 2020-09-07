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Tavşanlı’da trafik kazası, 3 yaralı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.09.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 6.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 6. kilometresinde Sorkun Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Göç yönetimindeki 16 HB 041 plakalı otomobil Tavşanlı ilçesinden Harmancık istikametine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Yoldan çıkan araç karşı yöne geçerek şarampole gitti. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Göç ve aynı otomobilde bulunan Ayşe Göç ile Seda Arslan yaralandılar. Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ile yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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