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Tavşanlı’da trafik kazası: 5 yaralı

İHA İHA
06.05.2024 08:06
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Dağçeşme Mahallesi Çevre Yolunda Tunçbilek istikametinde itmekte olan otomobil ters şeride girerek kazaya sebebiyet verdi. Y.K. idaresindeki 43 ACA168 plakalı otomobil Balıkesir Yolu istikametine seyir halinde iken, Balıkesir istikametinden Tavşanlı istikametine ters yönden seyreden M.Ö. idaresindeki 16 AAC 69 plakalı otomobilin ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 16 AAC 69 plakalı otomobil sürücüsü M.Ö. ile diğer 43 ACA 168 plakalı otomobil sürücüsü Y.K. ve otomobilde yolcu konumunda olan S.T., P.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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