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Tavşanlı’dan 81 ilde 81 okula leblebi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından; "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum.

Tavşanlı’dan 81 ilde 81 okula leblebi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından; "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" dedi. Bunun üzerine Kütahya’nın Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler de aynı sosyal paylaşım sitesi üzerinden 81 ilde 81 okula leblebi göndereceklerini açıkladı.
Başkan Güler, Bakan Selçuk’un twitine yanıt olarak “Tabi ki de 40 dakikalık teneffüste leblebi olmazsa olmaz. Kıymetli öğrencilerimize leblebinin anavatanı Tavşanlı’dan kucak dolusu sevgi ve Tavşanlı leblebisi gönderiyoruz” diye yazdı.
Bakan Ziya Selçuk’un paylaşımına birçok belediye ve kurumdan destek mesajları yağdı.
Bursa, Balıkesir, Trabzon, Kahramanmaraş, Ordu, Kocaeli, Malatya gibi birçok şehrin belediye başkanları da Başkan Güler gibi 81 ile çocuklar için hediye göndereceklerini açıkladılar.

Tavşanlı’dan 81 ilde 81 okula leblebi

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