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Tavukları için 112’den yem istedi

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.04.2020 14:15 | Son Güncelleme

Savaştepe ilçesinde yaşayan Fikret Karagöz, tavuklarının yemi bitince 112’den "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu aradı.İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların talep ve ihtiyaçları "Vefa Destek Grubu" ekipleri tarafından karşılanıyor.

Savaştepe ilçesinde yaşayan Fikret Karagöz, tavuklarının yemi bitince 112’den "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu aradı.
İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların talep ve ihtiyaçları "Vefa Destek Grubu" ekipleri tarafından karşılanıyor. Bu çerçevede, Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde tedbirlerin başladığı ilk andan itibaren tüm talepleri karşılayan ekipler, bir yardım çağrısı sonrası yürek ısıtan bir olay yaşadı. Fikret Karagöz, tavuklarının yemi bitince Vefa Sosyal Destek Gurubunu aradı. Savaştepe’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında evinden çıkamayan 57 yaşındaki Fikret Karagöz’ün tavukları için verdiği yem siparişini temin eden Savaştepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tavuklara yem ve su verdi.
Valilik vatandaşların ihtiyacı için Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için sadece 112’yi aramanın yeterli olacağını açıkladı.

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