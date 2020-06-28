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Tayini çıkan hakim ve savcılar için veda töreni

VAN HABERLERİ  | 28.06.2020 09:38 | Son Güncelleme

Hakim ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesiyle Van’daki görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcılar için veda töreni düzenlendi.Van Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Alper Konferans Salonunda düzenlenen törene Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu ile tayini çıkan hakim ve savcılar katıldı.

Hakim ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesiyle Van’daki görev sürelerini tamamlayan hakim ve savcılar için veda töreni düzenlendi.
Van Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Alper Konferans Salonunda düzenlenen törene Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu ile tayini çıkan hakim ve savcılar katıldı. Törende konuşan Başsavcı Dönmez, Van’daki görev sürelerince başarılı ve özverili çalışmalara imza atan hakim ve savcılara teşekkür ederek, bundan sonraki görev yerlerinde de aynı başarıyı sürdüreceklerine inandığını belirtti.
Konuşmaların ardından Dönmez ile Çavuşoğlu, tayini çıkan hakim ve savcılara plaket takdim etti.

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