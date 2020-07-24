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Tayini çıkan memurların ev eşyalarını Tunceli'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar

TUNCELİ HABERLERİ  | 24.07.2020 15:18 | Son Güncelleme

Tayini çıkan memurların ev eşyalarını Tunceli'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de gönüllü bir grup, tayini çıkarak kentten ayrılan memurların beraberinde götürmedikleri ev eşyalarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Gönüllülerden Ferhat Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, görev süresini tamamlayıp tayinleri çıkan ve kentten ayrılma hazırlıkları yapan memurlarla görüşerek, yanlarında götürmeyecekleri eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Memurların olumlu cevap vermesi üzerine AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'in sunduğu destekle eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Güven, "Ben ve üç arkadaşım, tayinci arkadaşlarımız ve ev eşyalarına ihtiyacı olan olan vatandaşlarımızın bilgilerini ulaştık. Sağ olsunlar arkadaşlarımız da yardımcı oldular, ütüden masaya, koltuk takımından perdeye arkadaşlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırarak yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

Kızılay Tunceli Şubesinin de ev eşyası bıraktıkları ihtiyaç sahiplerinin evlerini boyama sözü verdiğini aktaran Güven, "Bizler aracıyız. Bu işleri yapmamıza vesile olan emek veren, alın teri, döken, destek sunan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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