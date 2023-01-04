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Taylan Antalyalı'nın attığı gol herkesi hayrete düşürdü! Asisti yapan isim golün gündem olmasını sağladı....

04.01.2023 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, kendi evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Başkent ekibi maçın henüz başında Taylan Antalyalı'nın ayağından gelen müthiş golle 1-0 öne geçti. Galatasaray'dan Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı attığı rövaşata golüyle eski takımını üzdü. Golün bir başka detayında da yine eski bir Galatasaraylı Emre Kılınç yer aldı. Aynı şekilde Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç, Taylan Antalyalı'nın golünde asisti yapan isim oldu.

Taylan Antalyalı'nın attığı gol herkesi hayrete düşürdü! Asisti yapan isim golün gündem olmasını sağladı....
Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Galatasaray'dan sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı eski takımlarını üzdü. Mücadelenin henüz başında sahneye çıkan ikili müthiş bir gole imza attı.

RÖVAŞATA İLE ATTI

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Mücadelenin 7. dakikasında Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında buluşan Taylan Antalyalı, müthiş bir rövaşata vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Taylan'ın golünde asisti yapan ismin Emre Kılınç olması golü daha da ilginç kıldı.

SEZON SONUNDA DÖNECEKLER

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Sezon sonunda Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'da devam edip etmeyecekleri ise şu an için bilinmiyor...


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