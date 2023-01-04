Taylan Antalyalı'nın attığı gol herkesi hayrete düşürdü! Asisti yapan isim golün gündem olmasını sağladı....

Galatasaray'dan sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiralanan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı eski takımlarını üzdü. Mücadelenin henüz başında sahneye çıkan ikili müthiş bir gole imza attı.

RÖVAŞATA İLE ATTI

Mücadelenin 7. dakikasında Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında buluşan Taylan Antalyalı, müthiş bir rövaşata vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Taylan'ın golünde asisti yapan ismin Emre Kılınç olması golü daha da ilginç kıldı.

SEZON SONUNDA DÖNECEKLER

Sezon sonunda Galatasaray'a dönmeye hazırlanan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'da devam edip etmeyecekleri ise şu an için bilinmiyor...



